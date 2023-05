Serie A, con la Cremonese la Juventus stacca l'Inter: è vittoria 2 a 0

14 maggio 2023 a

La Juventus supera per 2-0 la Cremonese nella gara valida per la 35ma giornata di Serie A all'Allianz Stadium. Rete di Fagioli al 55' e raddoppio di Brener al 79'. Al 23' infortunio muscolare per Paul Pogba che tornava titolare dopo 390 giorni.

Il 29enne centrocampista francese della Juventus, alla prima gara da titolare in stagione, si fa male al 21' della sfida casalinga. Dopo un cross, Pogba si accascia per quello che - secondo le prime news - sarebbe un problema muscolare al quadricipite. Il numero 10, consolato dai compagni, lascia il campo in lacrime e lascia il posto a Arek Milik. La Juventus stacca così l'Inter e resta saldamente al secondo posto in solitaria con 69 punti. La Cremonese resta penultima a 24 punti.