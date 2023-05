Inter in finale di Champions: Lautaro stende il Milan

16 maggio 2023 a

a

a

Un gol di Lautaro Martinez e l'Inter è in finale di Champions League. Troppo poco Milan nella semifinale di ritorno in casa dei nerazzurri. Dopo il pesante 2-0 dell'andata, arriva l'1-0 del ritorno in una gara solo apparentemente più equilibrata. La rete del Toro argentino a un quarto d'ora dalla fine sancisce la superiorità degli uomini di Simone Inzaghi, che hanno rischiato di vedersi riaprire il confronto solo in un paio di occasioni nel corso del primo tempo. E ora, in casa del Diavolo, si apre ufficialmente il processo a Stefano Pioli: la squadra è arrivata senza forze fisiche e mentali all'appuntamento decisivo della stagione. Una stagione che per essere "salvata" dovrà concludersi in crescendo con la qualificazione alla prossima Champions nelle 3 gare di campionato mancanti, contro Sampdoria, Juventus e Verona. Per essere certi del quarto posto, occorrerà recuperare 4 punti alla Lazio. Quasi impossibile alla luce della condizione di squadra. Potrebbe bastare sperare nella penalizzazione della Juve, ma occhio a Roma (-2) e Atalanta (-3), ancora pienamente in corsa. Per l'Inter, invece, un maggio in crescendo entusiasmante sotto il piano dei risultati, del gioco, della tenuta mentale. Ora il pensiero di tutti è alla finalissima di Istanbul, sabato 10 giugno, contro la vincente di Manchester City e Real Madrid (andata 1-1 in Spagna) e un secondo posto alla portata in Serie A. In ogni caso, un risultato inaspettato per un allenatore, Inzaghi, spesso sulla graticola. E sognare, in una gara secca, non solo è lecito ma pure dovuto e necessario a 13 anni di distanza dall'indimenticabile "Triplete" targato Mourinho.

Una italiana torna in finale a sei anni dall'ultima volta (la Juventus nel 2017) e a 13 anni dall'ultima vittoria (l'Inter, appunto, nel 2010). I nerazzurri non solo difendono il vantaggio dell'andata ma, decisamente più propositivi, conquistano la vittoria 1-0 con un gran gol di Lautaro. Al 78' azione confusa in area, dove Lukaku tiene vivo il pallone e lo apre per il Toro: sinistro teso indirizzato sul primo palo, Maignan non riesce a opporsi. Partita sempre in controllo per Simone Inzaghi. Nel primo tempo dopo 10' uscita coi tempi sbagliati del portiere interista sul cross di Messias, Giroud fa la sponda ma Darmian anticipa Tonali da pochi passi. Il Milan sfiora l'1-0 dopo poco: Tonali sfonda a destra e mette in mezzo, dove il piattone di Brahim Diaz, debole, è parato a terra da Onana. Al 38' si accende Leao, rientrato dall'infortunio ma visibilmente a metà servizio, che vince un contrasto con Darmian e sfonda in velocità: fuori di pochissimo il suo diagonale col sinistro. Passa un minuto: punizione tesa di Calhanoglu, deviazione di testa di Dzeko e clamoroso riflesso del portiere del Milan che gli nega il gol. Al 74' Inter in vantaggio: ancora a segno in un derby, Lautaro Martinez scatena i tifosi nerazzurri e manda l'Inter a Istanbul.