Guardiola travolge Ancelotti? L'umiliante messaggio privato

Un trionfo annunciato, almeno da Pep Guardiola. Il Manchester City travolge 4-0 il Real Madrid nella semifinale di ritorno e approda in finale di Champions League, la seconda nelle ultime tre stagioni: il 10 giugno a Istanbul i Citizens se la giocheranno contro l'Inter. Alla luce di quanto visto all'Etihad Stadium, con una dimostrazione di forza e maturità impressionanti, sembrerebbe un confronto impari ma le notti europee regalano sempre qualche sorpresa.

La stessa goleada agli spagnoli campioni in carica non era forse prevedibile. Oppure sì, visto che Guardiola (da ex gloria del Barcellona, nemico giurato dei madridisti) con poco senso della scaramanzia aveva già predetto il risultato a Rio Ferdinand, ex stella del Manchester United oggi stimato commentatore per la tv inglese. E' stato lo stesso opinionista dei Bt Sport a rivelare i messaggi scambiati con il catalano poche ore prima della partitissima. "Guardiola mi ha mandato un messaggio prima della partita dopo che gli avevo augurato buona fortuna – ha raccontato Ferdinand –. Mi ha detto: ‘Ascolta, credimi, li abbiamo battuti due anni fa e li batteremo ancora. Credimi'. Gli ho risposto: ‘Ti credo, spero che tu lo faccia'. Questa era la fiducia che aveva due o tre ore prima della partita, mi ha inviato un messaggio del genere. Questa è pura fiducia nei dettagli che ha curato prima di questa partita ed è la fiducia che ha in quei giocatori".

Dopo il successo, le telecamere hanno inquadrato Guardiola indicare in tribuna proprio Ferdinand e urlargli "Te l'avevo detto!". Subito dopo, il tecnico ha festeggiato in una sala privata dello stadio insieme ad amici personali, parenti e al presidente del City Khaldoon Al Mubarak. Tutti sorridenti, con le mani a fare il segno del "4" davanti allo smartphone.