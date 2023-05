Mourinho, crollo nervoso dopo il miracolo-Roma: beccato così in Germania

19 maggio 2023 a

La Roma ce l’ha fatta: è 0-0 nel ritorno delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che significa accesso alla finale di Budapest per il 31 maggio. I giallorossi, allora, se la vedranno contro il Siviglia, che proprio giovedì in Spagna ha eliminato ai supplementari (2-1) la Juve di Massimiliano Allegri. A fine incontro in Germania, intanto, José Mourinho è scoppiato in lacrime per qualche attimo, ha abbracciato Xabi Alonso, ha stretto il pugno ed esultato con forza, è andato nei pressi del settore dei tifosi capitolini e ha urlato con loro tutta la felicità per una partita di sacrificio e per l'ennesimo grande risultato ottenuto.

Mourinho: “Aiutare i ragazzi a crescere e fare qualcosa di importante”

Per il portoghese "la mia preoccupazione non è essere nella storia della Roma, ma aiutare i ragazzi a crescere e fare qualcosa di importante e portare gioia ai romanisti che mi hanno dato tanto fin dall’inizio”. Basta questa frase per spiegare – ammesso che serva ancora farlo – chi è Mou e cosa può essere capace di fare con i suoi calciatori. "Tutti ci aspettavamo un salto di qualità quando abbiamo saputo che sarebbe arrivato – le parole arrivate subito dopo da Pellegrini — Credo che lui sia l’artefice di questa identità che ha la squadra. Mourinho è diverso in tutto dagli altri, sa far percepire l’importanza della partita e ognuno sa cosa fare in fase di possesso e non possesso. Quel che lui ci ha dato, si vede”.

Mourinho, nona finale europea

Per Mourinho si tratta della nona finale europea, contando anche le sfide di Supercoppa europea: 3 in Europa League (Porto e Manchester United oltre ai giallorossi), 2 in Champions (Porto e Inter), 1 in Conference League (Roma), 3 in Supercoppa Europea (Porto, Chelsea, Manchester United). Il bilancio è di 5 vittorie e 3 sconfitte. La statistica racconta anche che è l'unico allenatore della storia ad aver raggiunto almeno una volta la finale di tutte le competizioni Uefa per club.