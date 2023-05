Spalletti-De Laurentiis, la verità definitiva: perché hanno litigato

22 maggio 2023 a

"È stato tutto definito nel corso dell’ultima cena che abbiamo fatto, stiamo solo aspettando a dirlo”. Dice così Luciano Spalletti dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Inter per 3-1. Il tecnico toscano, ai microfoni di Dazn, ha confermato che la decisione, qualunque essa sia, è già stata presa. Il futuro dell'allenatore è ormai da diverse settimane incerto e dalle dichiarazioni rilasciate al termine della gara contro l’Inter, sembra che si sia più orientati verso un addio che una permanenza per un'altra stagione. "Il discorso ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni – ha difatti esordito l'attuale allenatore del Napoli — È un discorso che viene da lontano, stando dentro al lavoro dal mattino alla sera uno matura delle robe perché c'è da esibire questo spettacolo tutte le volte”.

Spalletti: “Se non sei convinto, giusto fare dei ragionamenti”

“Se non sei convinto di dargli tutto quello che merita a questa piazza, è giusto fare dei ragionamenti. Si fanno dei ragionamenti e si arriva ad una conclusione e poi si va dritto. Non è che ci sia piovuta addosso”, ha infine chiuso Spalletti prima di chiudere il discorso, smettendo di rispondere a domande riguardanti la sua permanenza o il suo addio alla panchina del Napoli al termine di questa stagione.

Dagospia: 10 milioni l’oggetto della lite Adl-Spalletti

Intanto Dagospia ha pubblicato una vignetta satirica che ritrae De Laurentiis e Spalletti. Sarebbe 10 i milioni di euro l’oggetto della lite tra Spalletti e de Laurentii. Soldi che Adl avrebbe promesso all’allenatore su di un pezzo di carta ma che non sono arrivati.