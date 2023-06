Paolo Maldini silurato, "chi arriva al Milan": beffa atroce per la Juve?

07 giugno 2023 a

Dopo la cacciata di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan sembra intenzionato a operare una riorganizzazione interna. C’è però chi la pensa diversamente: si tratta di Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club campano. Stando a quanto dichiarato, il Milan si starebbe inserendo nella corsa a Cristiano Giuntoli, che è vicino alla Juventus ormai da settimane.

“Ha chiesto già mesi fa a De Laurentiis di essere liberato per andare alla Juve - ha svelato De Maggio - e ha ricevuto un no come risposta. Nell’ultimo confronto il presidente gli ha invece risposto ‘ci penso’. Ma la vera notizia è che nelle ultime ore, dopo l’addio a Maldini e Massara, su Giuntoli si è letteralmente fiondato il Milan”. Al momento non ci sono particolari conferme in questo senso, anche perché il club rossonero deve innanzitutto fare i conti con i malumori all’interno dello spogliatoio, dove Maldini godeva di enorme considerazione.

“La squadra, appena lo ha saputo, si è infuriata - scrive La Repubblica - da Leao a Theo Hernandez, passando per Maignan, le stelle rossonere sono con Maldini. L’attaccante portoghese, se avesse saputo dello strappo tra il suo mentore e il club, non avrebbe mai firmato il recentissimo rinnovo del contratto. Il terzino francese adesso potrebbe chiedere di andarsene. E per il portiere, suo connazionale, il rinnovo del contratto si fa più difficile: punta ad approfittarne il Chelsea”.