Cristiano Ronaldo? "Ha chiesto 5 milioni al Fisco italiano"

Cristiano Ronaldo ha cercato di incassare dei soldi prima del ritiro. Il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate gli ha però dato torto per due volte: il fuoriclasse portoghese aveva chiesto un rimborso dell’Irpef per una cifra tra i 3,9 e i 4,8 milioni di euro. Il caso riguarda la modalità di tassazione dei redditi dei diritti di immagine: Cristiano Ronaldo aveva presentato al fisco la domanda per entrare nel regime dei “neo residenti”.

Di certo il portoghese non andrà in fallimento per non aver ottenuto quanto chiedeva. Intanto deve concentrarsi sulla prossima stagione tra le file dell’Al Nassr: i primi mesi non sono stati particolarmente positivi, ci si aspettava un impatto ben maggiore dei CR7 nel campionato saudita. Magari adesso che è arrivato Karim Benzema all’Al Ittihad il portoghese si sentirà più motivato. “Quella di Karim è una sfida - ha dichiarato - sapevo che andare in Arabia Saudita avrebbe aperto una finestra per questo calcio”.

Il portoghese ha parlato anche del futuro, al quale sta pensando spesso adesso che si avvicina il momento di appendere le scarpette al chiodo: “Mi rimangono due o tre anni di carriera, a quest'età è ancora più importante prendersi cura di se stessi. Poi non escluderei di comprare una squadra di calcio. È una cosa che una volta terminata la carriera da giocatore mi piacerebbe fare”.