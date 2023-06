Roland Garros, Djokovic batte Ruud ed entra nella storia con il 23esimo Slam

11 giugno 2023 a

Novak Djokovic sempre più nella storia del tennis mondiale. Il serbo vince il torneo del Roland Garros per la terza volta in carriera e conquista il 23mo titolo dello Slam superando il record di Rafael Nadal. Il serbo con il punteggio di 7-6 (1), 6-3 7-5 in 3 ore e 16’ ha battuto il norvegese Casper Ruud, numero 4 della classifica Atp, salendo nuovamente in testa al ranking mondiale.

Il numero 1 del mondo inizia la sua 388ma settimana in carriera in vetta al ranking. È già il giocatore con più settimane da numero 1, potrebbe puntare a diventare il primo tennista nella storia a passarne 400 in carriera in vetta alla classifica. Djokovic si ritrova ancora in corsa per il Grande Slam e conferma un dato significativo nelle finali Slam: ne ha vinte 12 su 21 prima di compiere 30 anni, 11 su 13 dopo. Sono in tutto 94 i suoi titoli in carriera.

Djokovic ha indossato per la premiazione la tuta con in bella vista il numero 23. Ora è il tennista più vincente nella storia del tennis nei tornei del Grande Slam, quelli vinti sempre e solo dai campionissimi. Superati Rafa Nadal (22) e Roger Federer (20).