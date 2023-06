Inter, "Brozovic addio": tremano le fondamenta, chi piomba sul campione

13 giugno 2023 a

Quella di Istanbul potrebbe essere stata l’ultima sfida in maglia nerazzurra di Marcelo Brozovic. Già indiziato a partire la scorsa estate, il croato alla fine è rimasto ma è spesso partito dalla panchina, sostituito dalle giocate di un ottimo Henrikh Mkhitaryan. E sul centrocampista, dopo l’interesse del Newcastle, si sono inseriti due club arabi. Qualora partisse (solo per una cifra di almeno 25 milioni di euro), i nerazzurri si fionderebbero su Davide Frattesi, profilo italiano e gradito al club, che possiede elementi da poter girare in prestito al Sassuolo, come Fabbian o Mulattieri. Difficile invece, per la Rosea, l’affondo per Milinkovic-Savic, dati i contorni economici di un’operazione assai onerosa.

Gli altri nomi per il mercato

Secondo il Corriere dello Sport, il mercato sarà comunque a costo zero. Con Simone Inzaghi a un passo dal rinnovo di contratto per un anno, l’indiziato a essere venduto, non senza grande dispiacere, è Onana. Il profilo opzionato per la porta è quello di Guglielmo Vicario, il numero uno dell’Empoli, cui si è aggiunto quello di Mamardashvili, estremo difensore georgiano di proprietà del Valencia. Ventitré anni da compiere a settembre, quest’ultimo si è messo in luce in questa annata non troppo fortunata per il suo club. L’Inter ha già raccolto informazioni. La speranza è che la necessità di vendere, spinga il Valencia a non alzare alle stelle il prezzo.

A un passo dal rinnovo il tecnico Simone Inzaghi, che ha convinto tutti dopo aver vinto Supercoppa italiana, Coppa Italia ed essere arrivato in finale di Champions: si va verso un prolungamento per un’ulteriore stagione, vale a dire fino al 2025, con un leggero ritocco dell’ingaggio, rispetto agli oltre 5 milioni di euro netti che il tecnico piacentino percepisce ora.