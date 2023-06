Juve, sanguinoso "scippo" all'Inter? Bomba di calciomercato: ecco il nome

17 giugno 2023 a

La Juventus sta sondando il terreno per Cesare Casadei. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il ds Manna ha un debole per il centrocampista che lo scorso anno è stato ceduto dall’Inter al Chelsea per quasi 20 milioni. Casadei è reduce da un Mondiale Under 20 in cui è stato assoluto protagonista ed è pure stato eletto capocannoniere con la bellezza di sette reti. Purtroppo non è arrivata la vittoria in finale contro l’Uruguay, ma Casadei si è messo in mostra come uno dei migliori talenti del nostro calcio.

Dopo averlo prestato in Championship, il Chelsea vorrebbe vederlo all’opera in una squadra di massima serie. Ecco quindi che la Juve ha presentato la sua candidatura, anche se i bianconeri non si accontenterebbero di un semplice prestito: vorrebbero il diritto di riscatto, in modo da avere la possibilità di investire su Casadei in futuro. Non è escluso che il centrocampista possa essere inserito nell’affare Vlahovic: il serbo è nella lista dei partenti, ma il Chelsea non vorrebbe andare oltre i 60 milioni e una contropartita tecnica.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Pulisic, Loftus-Cheek e Chalobah, cha pare che la Juve preferisca inserire Casadei nell’affare. Dovesse sbarcare a Torino, la stellina azzurra andrebbe a rafforzare un reparto pieno di italiani: ci sono già Locatelli, Miretti, Fagioli e il rientrante Rovella.