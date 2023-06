Leclerc interrompe l'intervista a Vasseur: Ferrari, caos totale dopo il flop in qualifica

18 giugno 2023 a

Altro giro e altro disastro per la Ferrari al Gp del Canada, in Formula 1. In particolare, super-flop per Charles Leclerc, che a Montreal partirà dalla 11esima posizione dopo una qualifica infernale. Il pilota infatti si è scagliato contro la sua stessa scuderia per aver fatto una scelta sbagliata sulle gomme, lamentando il fatto di non essere stato ascoltato quando, in effetti, aveva del tutto ragione.

Durissimo Leclerc al termine delle qualifiche: "Non era difficile leggere la situazione in Q2, la pista si stava asciugando velocemente, lo dicevo agli ingegneri che dovevamo montare le gomme da asciutto, si vedeva già nel giro di lancio – ha spiegato –. Non so perché siamo rimasti sulle gomme intermedie quando la pista era asciutta, mentre poi abbiamo montato le slick quando ha ricominciato a piovere. Purtroppo non è la prima volta che succede con la squadra, e non capisco perché", ha sparato ad alzo zero.

Questa volta, insomma, il monegasco ha alzato il tiro in modo netto, come non aveva mai fatto in precedenza. E probabilmente Leclerc se ne è anche reso conto, poiché poco dopo, quando si era "raffreddato", ecco che ha sfruttato l'intervista in corso al suo team principal, Frederic Vasseur, per provare a metterci almeno qualche centimetro di pezza. Ecco che Leclerc fa irruzione nell'intervista e afferma: "Forse ho sbagliato anche io". Dunque Federica Masolin gli chiede: "Ti sei rasserenato?". E il pilota: "Sì, dai, dopo la qualifica c'è l'adrenalina, la voglia di fare bene. Non è stato facile ma alla fine anche io non ho fatto un grande lavoro, non ce l'ho fatta io rispetto agli altri", ha concluso Leclerc. Crederà a quel che dice?