Milan, lo scippo più duro da digerire: chi si prende (subito) l'Inter

I derby di mercato fanno parte della storia di Milan e Inter, ma in queste settimane le due squadre si stanno proprio scatenando. Da Romelu Lukaku (30 anni) a Marcus Thuram (25), passando per Davide Frattesi (23), sono tantissimi gli intrecci che riguardano le milanesi. La partita più incerta si gioca sul centrocampista del Sassuolo, che se prima pareva molto vicino ai nerazzurri, ora potrebbe avvicinarsi ai rossoneri. Il Milan, dopotutto, con la cessione di Sandro Tonali (23) al Newcastle, che verrà definita nelle prossime ore (ieri si sono svolte le visite mediche) e porterà 70 milioni di euro più altri 5 di bonus nelle casse del Diavolo (il giocatore ne guadagnerà 8 + 2 di bonus fino al 2029), può contare sui soldi per provare a chiudere l’operazione, anticipando quindi l’Inter.

I neroverdi godono, perché così possono mantenere alto il prezzo del loro gioiello, che negli ultimi giorni è cresciuto da 35 a 40 milioni. Il giocatore, però, pare preferire la soluzione interista e potrebbe quindi concedere più tempo al club guidato dall’amministratore delegato Beppe Marotta, il quale prima di poter accontentare le richieste del Sassuolo, deve vendere (Milan e Inter, comunque, vogliono inserire delle contropartite tecniche nell’operazione per raggiungere la valutazione fatta dal Sassuolo). Parte del tesoretto arriverà dalla cessione di Marcelo Brozovic (30), sempre più vicino all’Al-Nassr, nonostante il forte corteggiamento del Barcellona: che sia Spagna o Arabia, l’Inter vuole 25 milioni (l’Al-Nassr ne mette sul piatto 20 annui per il giocatore).

SOLDI NECESSARI

La sola uscita del croato, però, non basterebbe a garantire a Marotta i soldi necessari per portare a casa tutti gli obiettivi dell’estate nerazzurra e per questo André Onana (27) potrebbe finire al Manchester United. L’agente del portiere camerunese è in Inghilterra per parlare con la dirigenza dei Red Devils, ma l’Inter non si accontenterà di un’offerta inferiore ai 50 milioni. Mentre i nerazzurri sembrano a un passo dall’esperto difensore César Azpilicueta (33), in arrivo a parametro zero (ma prima deve liberarsi dal Chelsea) e pronto a firmare per un biennale con l’Inter, hanno anche trovato l’accordo con il già citato Marcus Thuram, che era stato un obiettivo per l’attacco del Milan. I rossoneri erano sul giocatore ormai da settimane, ma la fumata bianca non è mai arrivata e l’Inter, perso Edin Dzeko (37), nuovo centravanti del Fenerbahce, si è inserita con forza. Se inizialmente l’incursione sembrava solamente un’azione di disturbo verso i cugini, i nuovi contatti di Marotta sono riusciti alla fine a convincere il giocatore del Borussia M’gladbach. Oltre alle milanesi, lavora la Juventus, che ha chiuso l’affare con il Lille per Timothy Weah. Il 23enne figlio di George verrà acquistato a titolo definitivo per 12 milioni e verrà utilizzato da Massimiliano Allegri sia da attaccante, sia da esterno a tutta fascia.

BLOCCATO

L’arrivo dello statunitense, comunque, non preclude quello dell’ex Atalanta Timothy Castagne (27), in uscita dal Leicester e già bloccato dai bianconeri (che puntano sul prestito). E il Napoli? I campioni d’Italia devono stare attenti alle sirene arabe: molti club, tra cui l’Al Ahli e l’Al Nassr, sono pronti a presentare ricche offerte per il centrocampista Stanislav Lobotka (28) e per l’esterno d’attacco Hirving Lozano (27). Insomma, il Napoli per dare continuità al progetto che ha portato allo Scudetto deve difendersi dalle offensive estere, che non si fermano all’Arabia, dato che il Psg sarebbe pronto a fare follie per Victor Osimhen (24): la prima offerta dei parigini è di 115 milioni, Aurelio De Laurentiis ne chiede almeno 150. Ieri DeLa ha incontrato l’agente dell’attaccante per discutere del prolungamento del contratto che scade nel 2025. Ma ancora non c’è l’accordo.