Sandro Tonali, questa donna? "Perché c'è lei dietro l'addio"

Michele Criscitiello ha svelato alcuni retroscena sulla trattativa che ha portato Sandro Tonali in Premier League. Il Milan ha incassato tanti soldi, ma ha perso un calciatore su cui avrebbe potuto costruire presente e futuro. Il direttore di Sportitalia aveva ricevuto in anteprima la notizia e l’aveva data in diretta, dopodiché ha espresso la sua opinione su quella che ritiene una cessione giusta, che non si poteva evitare viste le cifre in ballo.

“Tonali in Premier era impensabile - ha scritto su Sportitalia - la notizia dell’estate. Cuore rossonero che non batte più. 24 ore e boom. Presa in pieno. Riso va a Londra e torna per chiudere con i dirigenti del Milan. La sua collaboratrice, Marianna Mecacci, resta a Londra un giorno in più. Lei è l’artefice di tutto da quando disse a Tonali molliamo Bozzo e andiamo con Riso. La vera mente è lei. Non la conosco ma me la dipingono come una tosta, che non si ferma mai e che le idee le ha ben chiare”.

“Brava, la Signora - ha aggiunto Criscitiello - ha anche il figlio 2008 che è una promessa del Milan. La notizia fa il giro del Mondo. Tonali se ne va e qui tutti ci hanno guadagnato. Il Milan che porta a casa più soldi del reale valore di Tonali, il calciatore che fa 8 milioni per 6 anni e i suoi agenti. In queste trattative devi incassare senza fiatare. Se ci fosse stato Maldini avrebbe pensato alla piazza e alla sua immagine ma la cassa è della proprietà e queste trattative si chiudono non si discutono”.