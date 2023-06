Milan, triplo colpo: Loftus Cheek e Pulisic, poi... Sorpresa bomber

27 giugno 2023 a

Primi colpi (o colpetti) del Milan sul mercato, anche se i tifosi rossoneri scottati dagli addii di Paolo Maldini e Sandro Tonali e ormai in guerra aperta con il patron americano Gerry Cardinale, forse, storceranno comunque il naso. A centrocampo il sostituto di "capitan futuro" sarà l'inglese Ruben Loftus Cheek, 27enne "esubero" del Chelsea. Era già stato trattato da Maldini e Massara, ora il duo Furlani-Moncada ha praticamente chiuso per 16 milioni più 4 di bonus. Con ogni probabilità dunque sarà lui a occupare l'unico posto da extracomunitario ancora libero in rosa, con buona pace del giapponese Kamada, svincolato dall'Eintracht Francoforte, che sembrava già un affare fatto un paio di settimane fa.

Sempre dai Blues in fase di rivoluzione (l'ennesima nel giro di 10 mesi) dovrebbe arrivare anche l'americano Christian Pulisic, che piace a Pioli perché assai duttile, potendo giocare sia a destra sia al centro nei tre dietro alla punta. Né Loftus Cheek né Pulisic, sulla carta, garantiscono però una grande prolificità in attacco, rinnovando dunque il problema cronico dimostrato in questi anni dal Diavolo. E così lascia perplessi anche la possibile scelta del centravanti: il prescelto per sostituire (o perlomeno alternarsi) Olivier Giroud sarebbe Scamacca, nazionale azzurro che al West Ham ha fallito. Con gli inglesi freschi vincitori di Conference League bisognerà però accordarsi sulla formula, non facile. L'alternativa è un vecchio pallino rossonero, Alvaro Morata. Nel frattempo, dalla Lazio è in arrivo il giovane esterno destro argentino Luka Romero, baby svincolato, mentre è fatta per il secondo di Maignan Sportiello, ex portiere dell'Atalanta oggi atteso per le visite mediche.