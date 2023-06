Lautaro, l'Inter trema davvero: da chi arriva una "proposta indecente"

28 giugno 2023 a

Con un prezzo importante, anche un giocatore all’apparenza intoccabile come Lautaro Martinez potrebbe salutare l’Inter. Così rivela Calciomercato.com, che parla di contatti tra il club di viale della Liberazione e Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, esponenti delle Merengues hanno contattato i dirigenti nerazzurri perché vorrebbero puntare sull’argentino per sostituire il già partito con direzione Arabia Saudita, Karim Benzema. Al Real serve un 9 vero e Lautaro è considerato prioritario, anche se non a qualunque cifra. Il contatto fra club è servito proprio a questo, all'Inter per mettere una cifra sul tavolo, molto alta superiore ai 100 milioni, che il Real al momento non è disposto a pagare. Se non dovesse concretizzarsi l'acquisto di Mbappé, tuttavia, tutto potrebbe tornare in gioco.

In casa Inter riflessioni in corso

Nessuno dunque è incedibile davanti al giusto prezzo. Lo si è visto nel Milan con l’addio di Sandro Tonali, e potrebbe esserlo anche per l’Inter che proprio martedì ha accolto Marcus Thuram. In casa Inter sono in corso le riflessioni, specie per tentare di riprendere Romelu Lukaku dal Chelsea. Lautaro a Milano sta benissimo: con la moglie Agustina, che aspetta un altro figlio, ha aperto attività commerciali in città, l'idea anche per il Toro sarebbe quella di rimanere in nerazzurro. Ma mai dire mai, neanche il Toro da Bahia Blanca potrebbe rimanere in Lombardia con un’offerta faraonica da parte del Real Madrid.

Intanto, anche dall’Inghilterra giungono voci di un interesse concreto del Chelsea per Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito da Ben Jacobs della Cbs, la squadra inglese ha messo gli occhi su Lautaro ed è disposto a mettere sul piatto ben 60 milioni di sterline, l’equivalente di 65 milioni di euro. Una cifra del genere è difficile da rifiutare, anche se i nerazzurri vorrebbero monetizzarci di più in caso di cessione, non volendo privarsi di un giocatore considerato fondamentale per il sistema di gioco di Inzaghi.