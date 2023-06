Europeri Under 21, Italia eliminata: Tonali piange, azzurri fuori da tutto

Federico Strumolo 29 giugno 2023 a

L’Europeo Under 21 è diventata quella competizione in cui l’Italia arriva con l’intenzione di vincere e torna a casa con la coda tra le gambe. Gli azzurrini del commissario tecnico Nicolato perdono 1-0 contro i pari età della Norvegia nell’ultima giornata del gruppo D e salutano la competizione a causa dei gol fatti, che premiano la Svizzera nonostante il ko 4-1 contro la Francia. Per l’Italia Under 21 quella tra Romania e Georgia rappresenta solo l’ultima di una serie di delusioni nella manifestazione: nelle ultime cinque occasioni gli azzurrini, partiti sempre per vincere, hanno raggiunto una sola semifinale (nel 2017), fermandosi ai quarti nel 2021 e abbandonando gli Europei ai gironi in ben tre occasioni (oltre a quest’anno, anche nel 2015 e nel 2019. Insomma, avevamo tanta paura del biscotto, da dimenticarci che prima avremmo dovuto battere i norvegesi.

Per il decisivo impegno di Cluj-Napoca Nicolato insiste sul 3-5-2, preferendo, rispetto alla precedente sfida contro la Svizzera, Lovato a Pirola al centro della difesa e Ricci a Bove in mezzo al campo. La serata è delicata e le due squadre provano a ragionare fin dai primi minuti, senza prendersi inutili rischi. Chi prova a prendere per mano il pallino del gioco è l’Italia, che avrebbe anche l’occasione per sbloccarla in due occasioni in apertura, ma prima Pellegri e poi Gnonto sprecano malamente dopo due ottime assistenze di Rovella. Il gol non arriva e gli azzurrini si disuniscono, faticano a creare gioco, mentre i norvegesi si difendono con ordine e provano a colpire nelle poche occasioni a disposizione. Nella ripresa non cambia la trama della partita e a sbloccarla sono i nostri avversari, con il gol del centravanti della Salernitana Botheim, bravo a sfruttare un’incertezza di Carnesecchi per sbloccarla. L’Italia Under 21 è eliminata, addio anche alla qualificazione per le prossime Olimpiadi.