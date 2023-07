Marcell Jacobs, “un miraggio”: sospetti pesantissimi, è tutto finito?

13 luglio 2023 a

a

a

Il Marcell Jacobs che dominava alle Olimpiadi è purtroppo un lontano ricordo. Finora il 2023 è stato un incubo per lui e adesso è arrivata una nuova mazzata: ha rinunciato a iscriversi ai campionati italiani, che sarebbero dovuti essere un test per vedere a che punto è la sua condizione fisica. Purtroppo questa è la seconda stagione consecutiva compromessa dagli infortuni e si inizia a temere che la parabola di Jacobs sia ormai discendente.

"La terapia è molto dolorosa": Marcell Jacobs rivela il suo dramma

Nel 2023 ha corso i 100 metri solo una volta, il 9 giugno a Parigi: una circostanza praticamente da dimenticare per Marcell, che negli ultimi anni non aveva mai corso in 10’’21. Ciò che preoccupa maggiormente è che il recupero fisico sembra allontanarsi ogni volta di più, nonostante le terapie a cui si è sottoposto a Monaco. “Il problema - si legge su La Stampa - sta nel nervo sciatico che continua a causare fastidio e a questo punto è facile immaginare che superare questo limite non sia poi così semplice. Non resta molto in giro su cui testarsi prima di Budapest e, a vederla da qui, quella scadenza sembra un miraggio”.

"Come mi sono fatto male". Jacobs non corre in Marocco: un altro mistero?

I Mondiali iniziano il 19 agosto e a questo punto sembra difficile che Jacobs possa prendervi parte, o comunque essere competitivo. Nonostante cerchi di motivarsi tutti i giorni, è un dato di fatto che in tutto l’anno ha corso soltanto una volta e pure male. “Magari si parla già della difesa del titolo olimpico - chiosa La Stampa - perché non ci sta niente in mezzo. Però intanto il conto alla rovescia procede e fino a che non si ferma, l’obiettivo non cambia”.