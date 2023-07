Vlahovic al Psg, "ti tagliamo le dita": il messaggio choc

17 luglio 2023 a

Se Romelu Lukaku va a Torino, Dusan Vlahovic potrebbe partire e dirigersi verso Parigi, per vestire la maglia del Psg. Ma i tifosi parigini hanno rivolto un messaggio diretto e molto chiaro all’ex Fiorentina: "Vlahovic a Parigi ti tagliamo tre dita". Perché? La motivazione e il riferimento sono in una foto nella quale, in occasione della qualificazione della Serbia ai Mondiali di Qatar 2022, la punta bianconera esultava per il traguardo raggiunto indossando una t-shirt ultra-nazionalista e mostrando il gesto delle tre dita abbracciato a Stefan Mitrovic. Per il giocatore nessun riferimento a gesti politici, ma l'associazione con il motto sulla casacca e la cartina geografica di quella zona dei Balcani rivisitata rappresentano una combo che fa discutere. La mappa della Serbia che include il Kosovo entro i propri confini e lo slogan che tradotto significa "Rallegrati popolo serbo!”.

Le tre dita che fanno discutere

Tutto ciò è anche il titolo di una canzone di Danica Crnogorčević, cantante conosciuta per la sua vicinanza alla Chiesa ortodossa. In un verso del pezzo a cui viene dato valore spirituale, si fa riferimento a un passaggio in particolare: "Lascia che la bandiera serba sventoli da Prizren a Rumija". Queste ultime sono due città situate rispettivamente in Kosovo e in Montenegro, di cui gli ultra-nazionalisti, nostalgici e fautori della "Grande Serbia" non hanno mai riconosciuto l'indipendenza. E religiosa è l'origine del saluto, considerato che le tre dita indicherebbero la Trinità Cristiana. Le tre dita appartengono a un'altra simbologia chiamata "saluto di Kühnen", utilizzata da frange neonaziste. Ma non sembra questa la matrice di quella reazione da parte dell'attaccante. In buona sostanza, fare quel gesto è un segno per manifestare gioia in seguito a una vittoria.