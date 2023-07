Mateo Retegui, derby Milan-Juve? Tutte balle: ecco dove va

Fabrizio Biasin 20 luglio 2023 a

Cose scritte e dette (anche dal sottoscritto) sull’attaccante azzurro Mateo Retegui fino a un paio di mesi fa: «L’Inter vuole assolutamente Retegui, farà di tutto per prendere questa nuova perla azzurra scovata dal ct Roberto Mancini». «Il Milan vuole assolutamente Mateo Retegui, pronto il derby di mercato». «Attenzione, anche la Juve su Retegui». «Romane innamorate di Retegui». «Gli occhi della Premier League su Retegui, bomber azzurro».

Questo dopo la sua prima convocazione con gol (fino ai due giorni precedenti non lo conosceva nessuno, solo Mancini). Ieri: «Continua il pressing del neopromosso Genoa per l’attaccante del Boca, in forza al Tigre, Mateo Retegui. La squadra allenata da Gilardino dovrebbe riuscire a spuntarla». Questo per dire cosa? Che siamo degli straordinari cazzari.