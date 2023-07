Lukaku, tentativo disperato: l'Inter lo umilia. Per il bomber si mette male...

20 luglio 2023 a

Sembrava destinato al ritorno all’Inter, che aveva trovato la quadra col Chelsea settimana scorsa dopo settimane di lunghe trattative. Ma da Lukaku e dal suo agente, Sebastien Ledure, è arrivato solo silenzio, in attesa di una risposta della Juventus. Motivo per cui il club di Zhang lo ha scaricato e Big Rom è ora solo a Londra, mentre si allena nel centro dei Blues con gli esuberi Ziyech e Aubameyang, in attesa di una chiamata dalla Vecchia Signora. Intanto, è stato segnalato nelle ultime ore, l’attaccante avrebbe tentato di ricucire con l'Inter, prima dell’ultimo "no" arrivato direttamente da Steven Zhang. Il belga ha provato a tornare sui propri passi, a spiegare le proprie ragioni, a riconfermare fedeltà ai nerazzurri. Oramai tradita.

Allegri vuole Lukaku alla Juve, ma il club pensa alle uscite

L'interesse della Juve è rimasto esclusivamente tra le voci di mercato, senza alcuna offerta formale da Torino. Massimiliano Allegri lo vorrebbe, ma il club non sembra convinto di pagare i 40 milioni del cartellino. Le priorità di mercato bianconere per Cristiano Giuntoli ora sono sul fronte uscite (Bonucci, Arthur, McKennie, ma anche Vlahovic e Chiesa). E per Lukaku il rischio è di essersi condannato un po’ a se stesso.

Per Lukaku “resta” la ricca Arabia

Il Chelsea non lo considera un giocatore utilizzabile, l'ha messo sul mercato e dovesse restare la attuale situazione, il belga rientrerebbe nella lista degli indesiderati che proseguirebbero la stagione a parte, tra gli esuberi. Sullo sfondo, c'è però anche l'Arabia, tornata a bussare alla porta del belga: l'offerta dell’Al Hilal sarebbe molto allettante e si tratterebbe di 40 milioni di euro a stagione per due anni di contratto. Non è la priorità né la meta gradita a Big Rom, ma c'è tutto per potersi comunque consolare abbondantemente.