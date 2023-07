Gigio Donnarumma rapinato, "perché sapevano tutto": indiscrezioni sui banditi

21 luglio 2023 a

Tanta paura per Gigio Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante. Nella notte tra giovedì e venerdì la coppia è stata derubata. Una banda di ladri ha fatto irruzione nella loro abitazione, a Parigi. I malviventi li hanno legati e denudati prima di fare razzia e scappare con un bottino di circa mezzo milione di euro. Stando alle varie indiscrezioni, Donnarumma sarebbe stato colpito due volte da questi ladri, che gli avrebbero procurato due ferite alla testa.

Ma non solo, i ladri avrebbero agito recandosi nell'ottavo arrondissement e ha messo fuori causa subito il custode del palazzo. Poi velocemente si sono recati nell'appartamento di Donnarumma, quando erano le 3:10 del mattino. Hanno svegliato il portiere e la fidanzata, legandoli e denudandoli. Altrettanta rapida anche la fuga.

Un dubbio lascia però perplessi: come mai i ladri hanno deciso di agire nella notte tra il 20 e il 21 luglio con Donnarumma e la compagna in casa? Solo pochi giorni prima i due erano in vacanza e i ladri avrebbero potuto agire senza nessuno nell'abitazione. In ogni caso il portiere non è l'unico calciatore finito nel mirino dei malviventi. Basta pensare a Kimpembe, Thiago Silva, Icardi, Di Maria e Marquinhos.