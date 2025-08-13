Gigio Donnarumma, l'agente minaccia il Psg: "Vedremo coi nostri legali"

Le parole di Enzo Raiola, nelle passate ore, fotografano la frattura tra Gigio Donnarumma e il Paris Saint-Germain. Il procuratore, cugino del compianto Mino, è “davvero esterrefatto” dalla decisione del club di chiudere unilateralmente il rapporto e acquistare Lucas Chevalier, appena dopo il Mondiale per club giocato da titolare dal numero uno della Nazionale. “Dalle parole di Gigio si capisce che il ragazzo è molto dispiaciuto, e anche noi — ha detto a Sky Sport — Sono stati 4 anni di rispetto e grandi risultati, ma in 10 giorni è crollato un castello. Rischiano di cancellare gli anni belli di Gigio col Psg”.
Raiola ricostruisce la trattativa: “Il rinnovo è andato per le lunghe perché il PSG aveva richieste diverse dal contratto standard di Gigio — ha aggiunto — Aveva accettato anche condizioni al ribasso perché si trovava bene. A marzo-aprile avevamo deciso di andare avanti, poi hanno cambiato di nuovo le carte in tavola e ci siamo fermati fino alla finale di Champions. A Los Angeles, prima del Mondiale per club, mi hanno confermato che non sarebbe cambiato nulla e abbiamo deciso di rimanere con un solo anno di contratto”.
Poi il colpo di scena: “Capisco l’esigenza di premunirsi, ma far fuori Donnarumma dopo quello che ha fatto è una grandissima mancanza di rispetto. Vedremo anche con i miei legali questa posizione”. Sul tecnico, Luis Enrique: “Non ci era mai stato detto nulla di scelta tecnica — le sue parole — Se fino a Los Angeles si parlava di rinnovo, significava che Gigio faceva parte del progetto. In un mese non si cambia idea così”. Il futuro sembra portare in Premier League, dove “ci saranno possibilità economiche” per soddisfare le richieste “un po’ esagerate” del PSG. Ma Raiola avverte: “Il rispetto non è solo economico — ha concluso — Sotto l’aspetto dell’immagine e di ciò che ha fatto per il club, dobbiamo prendere le posizioni giuste”.