Gigio Donnarumma, l'agente minaccia il Psg: "Vedremo coi nostri legali"

Le parole di Enzo Raiola, nelle passate ore, fotografano la frattura tra Gigio Donnarumma e il Paris Saint-Germain. Il procuratore, cugino del compianto Mino, è “davvero esterrefatto” dalla decisione del club di chiudere unilateralmente il rapporto e acquistare Lucas Chevalier, appena dopo il Mondiale per club giocato da titolare dal numero uno della Nazionale. “Dalle parole di Gigio si capisce che il ragazzo è molto dispiaciuto, e anche noi — ha detto a Sky Sport — Sono stati 4 anni di rispetto e grandi risultati, ma in 10 giorni è crollato un castello. Rischiano di cancellare gli anni belli di Gigio col Psg”.

Raiola ricostruisce la trattativa: “Il rinnovo è andato per le lunghe perché il PSG aveva richieste diverse dal contratto standard di Gigio — ha aggiunto — Aveva accettato anche condizioni al ribasso perché si trovava bene. A marzo-aprile avevamo deciso di andare avanti, poi hanno cambiato di nuovo le carte in tavola e ci siamo fermati fino alla finale di Champions. A Los Angeles, prima del Mondiale per club, mi hanno confermato che non sarebbe cambiato nulla e abbiamo deciso di rimanere con un solo anno di contratto”.