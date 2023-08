Milan, Pioli e lo sfogo su Leao: "Non vogliamo solo lui", alta tensione

02 agosto 2023 a

Per il Milan la tournée americana si chiude senza vittorie, ma con la consapevolezza di buoni prestazioni e occasioni che andavano chiuse meglio in zona gol. Dopo il k.o. per 3-2 con il Real, la vittoria della Juve ai calci di rigore dopo il 2-2 dei regolamentari, i rossoneri hanno perso nella tarda notte italiana per 1-0 contro il Barcellona di Xavi. In rete, al 55’ della ripresa, Ansu Fati con un tiro a giro.

Stefano Pioli è comunque soddisfatto del suo Milan e traccia un bilancio tutto sommato soddisfacente, ma Rafa Leao non può essere l’unica soluzione davanti in grado di fare la differenza per segnare: “Servire di più Leao? Chiaro che è un obiettivo mandare Rafa il più possibile in possesso, ma non vogliamo avere solo lui come opzione e lui ci deve dare la possibilità di servirlo, muovendosi con più continuità”.

Pioli e la frecciata agli attaccanti

Il bilancio della tournée, comunque, per Pioli “è molto positivo — dice — perché abbiamo lavorato bene e affrontato tre partite di altissimo livello, che ci hanno detto qualcosa di particolare. Mancano tre settimane, quello che ho visto è sicuramente positivo. Ci ha dato insegnamenti.

I nuovi si stanno inserendo bene, poi è chiaro che ci vuole tempo”. Ma tanti dettagli vanno ancora affinati: "Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare — continua Pioli — Siamo stati sempre pericolosi ma non sempre abbiamo sfruttato le occasioni. Abbiamo fatto fatica a togliere palla al Barcellona e nella fase difensiva abbiamo concesso qualcosa. Normale per una squadra con così tanta pericolosità. Dobbiamo perdere qualche pallone di meno, la palla va gestita meglio". Poi la chiosa sulle strutture: "Lo stadio qui è bellissimo, anche a Los Angeles il SoFi Stadium è ancora più grande. In Italia siamo indietro sulle strutture, sarebbe ora di andare avanti".