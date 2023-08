Lukaku insultato dalla "Gazzetta"? Pare che lo scoop di Zazzaroni...

02 agosto 2023 a

a

a

La credibilità della Gazzetta dello Sport è ai minimi storici per quanto riguarda il caso di Romelu Lukaku. È chiaro che alla Gazzetta pendono dalla parte dell’Inter e che siano rimasti scottati dal mancato ritorno in nerazzurro: inoltre hanno mancato lo scoop della trattativa del belga con la Juventus, e la cosa sembra averli fatti infuriare ulteriormente. All’improvviso Lukaku è infatti diventato un brocco, un vecchio che se per l’Inter era fondamentale, per la Juventus sarà inutile.

Inter, offerta-choc per Scamacca: quanti milioni ci sono sul piatto, cambia tutto

Oggi Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha scritto che Romelu “dista solo 10 milioni da Torino”: l’affare dovrebbe chiudersi se il Chelsea offrisse 30-35 milioni più Lukaku per arrivare a Dusan Vlahovic. L’impressione è che la trattativa possa davvero andare in porto, per la soddisfazione di tutte le parti in causa, tranne che della Gazzetta dello Sport. Mentre Zazzaroni ha rilanciato le indiscrezioni sull’affare Juve-Lukaku, la Gazzetta ha criticato il belga in ogni modo possibile.

Considerando la prima pagina sono infatti quattro i titoli dedicati all’ex nerazzurro e al suo possibile approdo in bianconero: “Allegri vende il futuro”, “Juve che fa?”, “L’affarista belga sempre in cerca del contratto più favorevole”, “Juve se prendi Rom perdi l’occasione di cambiare anima”. Insomma, alla Gazzetta proprio non va giù che Lukaku non sia tornato all’Inter e che anzi sia molto vicino alla Juventus.