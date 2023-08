Samson Tovide, tentato omicidio in campo: dritto in faccia, intervento agghiacciante

11 agosto 2023 a

a

a

L’entrata spaventosa di Samson Tovide, attaccante del Colchester, contro il difensore Jamilu Collins del Cardiff, ha fatto spaventare più di una persona. Erano gli ultimi minuti della sfida di Carabao Cup, terminata 2-2 e poi 3-0 ai calci di rigore per il Cardiff, quando Tovide è stato espulso per un intervento a gamba tesa e in pieno volto contro Collins. Il giusto cartellino per una “pazzia” che poteva portare a conseguenze più gravi. Letteralmente, una mossa di kung-fu alla Bruce Lee.

Tovide, intervento non volontario ma senza considerare l’avversario

Nel suo intervento a gamba tesa, come dimostrano le immagini, Tovide non si è minimante accorto dell'avversario e non è riuscito a ritirare la gamba dopo averla estesa per prendere al volo il rilancio del suo portiere. Un bruttissimo intervento che non poteva che essere punito con il cartellino rosso. Sicuramente le intenzioni della punta non erano di far male al difensore, ma con il suo intervento, pericolosissimo e folle per la modalità e per come ha calcolato il tempo dell’impatto, il giocatore non lo ha considerato minimamente.

Carabao Cup, passa il Cardiff: non basta il recupero del Colchester

Alla fine il match di Carabao è stato vinto ai rigori dal Cardiff sono il pareggio per 2-2 nei 90’ regolamentari. Il Colchester di Ben Garner ha subito due gol in 35 minuti, ma è riuscita a pareggiare i conti già prima dell'intervallo con le reti di John Akinde e del nuovo acquisto Joe Taylor. Per il Cardiff i gol sono arrivati al 19’ e al 35’ con Rubin Collin e Kion Etete, prima che i calci di rigore decretassero il passaggio del turno.