Cristiano Ronaldo cade nella trappola: si concede per la foto. E poi...

La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi non finirà mai. L’argentino ha avuto un impatto devastante sulla Mls, con l’America che è già ai suoi piedi a suon di gol: ne ha segnati 7 nelle prime quattro partite, due dei quali su dei magistrali calci di punizione che hanno fatto il giro del mondo. Cristiano Ronaldo si sta però “difendendo” bene, dato che negli ultimi tempi è tornato il vero bomber di sempre.

Realizzando quattro reti nelle ultime cinque uscite, il portoghese ha aiutato l’Al Nassr a raggiungere la finale di Champions League araba: di certo il sostegno di calciatori del calibro di Manè, Brozovic, Fofana e Alex Telles è stato importante per arrivare fino in fondo. L’incontro decisivo per la coppa sarà un vero e proprio evento per l’Arabia Saudita, dato che a sfidare la squadra di Ronaldo sarà l’Al Hilal, reduce da un mercato da urlo: sono arrivati Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Malcom.

In occasione della semifinale, l’Al Nassr ha avuto la meglio grazie a un rigore trasformato da Ronaldo. Quest’ultimo è stato fermato alla fine del match da Ahmed Zero: rimasto in panchina per tutto l’incontro, il 20enne iracheno ha chiesto al portoghese di scattare una foto insieme. Di certo CR7 non si aspettava di finire in “trappola”. L’avversario ha postato lo scatto su Instagram con una didascalia beffarda: “Con il secondo miglior giocatore della storia”.