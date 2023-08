Samardzic, colpo di scena: "Affare congelato". Soldi, Inter fregata?

12 agosto 2023 a

Colpo di scena nella trattativa fra l’Inter e Lazar Samardzic (21 anni), che aveva già sostenuto le visite mediche ma che non è diventato un giocatore nerazzurro per l’inserimento del West Ham che ha alzato molto il prezzo finale del centrocampista dell’Udinese. La fumata nera si è registrata al termine dell’incontro tra Ausilio e i rappresentanti del giocatore mala decisione di congelare l’affare è tutta dell’Inter che ha preferito diversificare il budget: la priorità resta un attaccante dopo le difficoltà incontrate per arrivare a un numero 9 di valore e, a tal fine, Marotta e Ausilio, su indicazione dello stesso Simone Inzaghi, hanno fatto per ora marcia indietro su Samardzic. Prima di tutto una punta, questo il diktat. E i 20 milioni potrebbero essere investiti per arrivare a Mehdi Taremi del Porto (o in alternativa a Marko Arnautovic del Bologna).

Qui Roma: la Lazio stava cercando da tempo un playmaker, un ragionatore per il gioco di Sarri e due erano i nomi in ballo: Nicolò Rovella (22), reduce da un buon campionato a Monza, e il costoso olandese Matts Wieffer (23). Lotito, quindi, ha rotto gli indugi ieri trovando l’accordo con la Juve proprietaria del cartellino di Rovella e, insieme, portandosi a casa anche Luca Pellegrini (23) per la fascia. Pure sull’altra sponda del Tevere c’è movimento: dopo settimane, la Roma sta chiudendo r• con il PSG per il trasferimento del centrocampista portoghese Renato Sanches (25) mentre è alla conclusione il misterioso caso-Matic: per misteriose divergenze con i compagni, o meglio con un compagno di squadra reo di nefandezze, il mediano caro a Mourinho sta per trasferirsi al Rennes. Al suo posto, il club di Friedkin sta pensando a Leandro Paredes (29): per l’argentino campione del mondo, dopo l’annata deludente alla Juventus, si prospetta un ritorno in maglia giallorossa già indossata dal 2014 al 2017. Sempre in stand-by la trattativa per l’attaccante brasiliano Marcos Leonardo (20), abiurato dal Santos che ha minacciato: «Se parte, solo a fine anno».

Thiago Motta ha finalmente il laterale d’attacco che mancava al suo schema tattico: si tratta di Dan Ndoye (22) che il Basilea ha ceduto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 9 milioni più 2 di bonus. Al Bologna, in serata, è pervenuta un’offerta dal PSV per Jerdy Schouten (25), valutato 15 milioni da Saputo. Il club olandese ritiene la richiesta elevata ma si conti nua a trattare. Sotto il Vesuvio, nel frattempo, Aurelio De Laurentiis ha assicurato per la milionesima volata che Osimhen resterà mentre è imminente il rinnovo contrattuale di Mario Rui (32), pilastro sulla fascia del Napoli: il laterale portoghese era da tempo che chiedeva un prolungamento ed è stato accontentato. Per rinfoltire il centrocampo, i campioni d’Italia hanno investito 12 milioni per il cartellino dello svedese Jens Cajuste (24) che aveva giocato l’ultima stagione con la maglia del Reims. Il Verona ha chiuso la trattativa con la Salernitana per il prestito con diritto di riscatto di Federico Bonazzoli (26), il centravanti che mancava.