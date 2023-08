Charles Leclerc, gossip-terremoto: chi è la sua nuova donna

12 agosto 2023 a

La Formula 1 va in vacanza, con il consueto stop agostano. E così anche Charles Leclerc, il pilota della Ferrari che sta facendo i conti con l'ennesima stagione difficilissima, si prende una pausa. Ma i paparazzi non gli danno tregua.

Infatti è stato pizzicato in Corsica, dove si trova insieme alla sua compagna, Alexandra Saint Mleux, con la quale fa coppia ormai da qualche mese. E i due appaiono innamoratissimi e molto... focosi, almeno stando alle foto pubblicate da Chi.

Leclerc, svela il rotocalco, ha affittato una grossa casa con un gruppo di amici a Calvi, il tutto per una vacanza all'insegna del divertimento e del relax. Nel gruppo, ovviamente, c'è anche Alexandra, la quale sfoggia un fisico da urlo esaltato dal bikini verde che la fascia. E il pilota monegasco se la tiene ben stretta, tra baci e abbracci in acqua e non solo.

Le voci sulla storia tra il pilota e Alexandra si rincorrono da inizio anno, ma raramente erano stati pizzicati insieme. Solo qualche "avvistamento", ma non compromettente: le immagini pubblicate da Chi tolgono qualsiasi dubbio. Leclerc usciva da una storia lunga tre anni con Charlotte Siné, con la quale iniziò la relazione quando lei era una studentessa di 21 anni.

Di Alexandra Saint Mleux non si sa molto. Nata in Francia nel 2002, come Leclerc è cresciuta a Montecarlo, frequentando gli stessi ambienti. Studia storia dell'arte a Parigi e parla quattro lingue: oltre al francese, inglese italiano e spagnolo. Era molto attiva su TikTok, dove curava una pagina in cui si occupava di arte e viaggi, che ha però chiuso quando il gossip su di lei e il ferrarista ha iniziato a prendere piede. Già, riservata. Proprio come Charles Leclerc.