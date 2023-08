Inter, Lautaro Martinez a valanga: 2-0 al Monza, i nuovi possono attendere

19 agosto 2023 a

L'Inter starà pure cercando un attaccante sul mercato, ma il bomber ce l'ha in casa: Lautaro Martinez segna 2 gol "facili" e piega il Monza nel debutto della Serie A 2023/24. A San Siro tutto abbastanza facile per gli uomini di Simone Inzaghi che manda in campo, tra i nuovi acquisti, solo Sommer in porta e Marcus Thuram in attacco, a far coppia con il Toro. Dei due, come prevedibile, è l'argentino a ricoprire il ruolo di "arma letale". Due reti a porta vuota o quasi, all'8' su assist di Dumfries (liberato da un tocco delicatissimo di Barella) e al 76' (cross di Arnautovic, tornato a casa da Bologna, dopo 13 anni), per lanciare la sfida in classifica dei marcatori al napoletano Osimhen, il capocannoniere in carica anche lui autore di una doppietta nell'anticopo finito 3-1 per gli azzurri a Frosinone. Sarà un gran bel duello.

Per il resto della partita, l'Inter vicecampione d'Europa ha rischiato poco o nulla, per una volta ha concretizzato le occasioni create senza complicarsi da sola la vita come accaduto troppo spesso nelle ultime 2 stagioni. Nuovi ancora non giudicabili, così come la difesa per cui Marotta e Ausilio lavorano, con l'obiettivo di portare a Milano il francese Pavard dal Bayern Monaco. Nelle altre due gare del primo turno, oltre alla vittoria del Napoli scudettato, si segnalano il successo del Verona sull'Empoli in trasferta (rete di Bonazzoli al 75') e la goleada di una Fiorentina in grande spolvero in casa del Genoa: 4-1, con gol di Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora e rete della bandiera di Biraschi per i gialloblu.