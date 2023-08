Mancini, dimissioni-farsa? "Tra qualche mese...": la bomba sull'ex ct

21 agosto 2023 a

C’è qualcosa che non quadra nella storia delle dimissioni di Roberto Mancini. Ne è convinto Renzo Ulivieri: il presidente dell’Associazione italiana allenatori ha rilasciato un’intervista a La Verità in cui ha espresso la sua opinione sull’ormai ex ct della Nazionale. “Mi sembra una faccenda molto vaga e poco chiara - ha esordito - se devo essere onesto, non sono convinto sia stato detto tutto”.

Insomma, secondo Ulivieri dietro alle dimissioni c’è di più della mancanza di fiducia e delle scelte non condivise: “È vero che lo staff è un elemento importantissimo per l’allenatore, ma ho l’impressione che nei prossimi mesi, o chissà anni, salterà fuori il retroscena decisivo”. C’è chi dice che Mancini abbia ricevuto un’offerta clamorosa per allenare la Nazionale dell’Arabia Saudita: si parla di un triennale da 40 milioni a stagione. “Fare ipotesi a caso non mi garba, non le dirò qual è la mia idea. Ribadisco: stiamo a vedere”, ha tagliato corto Ulivieri.

Adesso tocca a Luciano Spalletti rimettere in carreggiata la Nazionale, che però si trova al centro di diverse polemiche. Oltre all’addio traumatico di Mancini, c’è anche il caso De Laurentiis-Spalletti a tenere banco: “La verità - ha dichiarato Ulivieri - è che ci fanno comodo anche le polemiche, menomale che ci sono. Perché uniscono. Noi italiani siamo così: un popolo che nelle difficoltà si compatta meglio di quando la strada è in discesa. Lo dice la nostra storia, non solo sportiva”.