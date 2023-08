Spalletti nuovo ct della Nazionale: quando scende in campo, l'annuncio ufficiale

18 agosto 2023 a

Luciano Spalletti nuovo ct della Nazionale: ora è ufficiale, l'accordo è stato raggiunto tra l'allenatore toscano e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Per l'ex tecnico del Napoli — che ha firmato un contratto triennale, fino al 2026 — l'esordio è fissato per il prossimo 9 settembre sul campo della Macedonia del Nord, poi il bis a San Siro il 12 settembre contro l’Ucraina. Subito due match fondamentali per la qualificazione al prossimo Europeo.

"La Federcalcio comunica di aver raggiunto l'accordo con Luciano Spalletti per la carica di commissario tecnico della Nazionale italiana. L'allenatore toscano assumerà l'incarico a partire dall'1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano", si legge in una nota. L'ufficialità su Spalletti arriva dopo le improvvise dimissioni di Roberto Mancini e il lungo braccio di ferro con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che reclama il pagamento di una penale da parte del suo ex allenatore per una clausola di non concorrenzialità stipulata al momento del suo addio alla panchina degli azzurri. A commentare la notizia Gravina, che si è detto felice della scelta e ha definito Spalletti un "grande tecnico".