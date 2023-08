Neymar in Arabia? Un disastro totale: tifosi senza parole

21 agosto 2023 a

La presentazione è stata da sogno per Neymar in Arabia Saudita — con fuochi d'artificio e droni — ma per l’esordio del brasiliano i tifosi dell’Al-Hilal devono ancora aspettare. Al momento delle visite mediche, infatti, è stato evidenziato un piccolo problema fisico che lo terrà in panchina nelle prime uscite. La notizia negativa è legata al tempo di recupero: lo staff del club arabo non ha saputo chiarire quando avverrà il suo rientro, stabilendo per certo che Neymar dovrà saltare un paio di turni di campionato. Lo ha comunicato proprio l’allenatore Jorge Jesus durante la conferenza stampa: “Neymar è uno dei migliori giocatori al mondo e ci porterà molto — ha detto — Ha un leggero infortunio che gli impedirà di partecipare agli allenamenti nei prossimi giorni. La durata della sua assenza non è stata ancora definita, e io non so perché sia ​​stato convocato in nazionale".

Per adesso, quindi, il brasiliano dovrà accontentarsi soltanto della presentazione da urlo che ha ricevuto, assistito da migliaia di tifosi, da fuochi di artificio e disegni fatti in cielo con i droni. Ma per vederlo in azione i tifosi dovranno pazientare ancora un po’.



L’Al-Hilal intanto lo aspetta con impazienza, e vuole arrivare in testa alla classifica al più presto dopo aver già disputato le prime due partite di stagione: alla vittoria di inizio campionato con l’Abha per 3-1 (due giorni dopo aver perso la finale di Coppa dei campioni araba contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo), la squadra di Jorge Jesus ha pareggiato poi per 1-1, sabato, contro l’Al-Feiha. Assieme a Neymar, va ricordato, è stato presentato anche Bono, portiere vincitore dell'Europa League con il Siviglia, arrivato in Medio Oriente dopo aver perso la finale di Supercoppa europea ai rigori contro il Manchester City. E non finisce qui: il club ha anche annunciato l'arrivo di Mitrovic dal Fulham per rinforzare l'attacco.