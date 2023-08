Neymar, l'incredibile diktat agli sceicchi: "Cosa dev'esserci sempre nel frigorifero"

17 agosto 2023 a

a

a

Messi ha lasciato il Psg ed è andato all’Inter Miami, nella Mls. Mbappé lo dovrebbe imitare nel 2024 per accasarsi al Real Madrid. Intanto, anche Neymar ha detto addio a Parigi — una piazza dove ormai era terra bruciata ovunque intorno a lui, sia nel club che nella tifoseria — optando per l’Arabia. L’Al Hilal ci ha messo poco per convincerlo, garantendogli vantaggi da urlo. In primis sull’ingaggio, di 300 milioni spalmati su un contratto di due anni, più ulteriori 100 milioni tra bonus e quant'altro. Per ogni vittoria dell'Al Hilal ci sarà un premio di 80mila euro, mentre per ogni post pubblicato sui propri social in cui promuoverà l'Arabia Saudita il brasiliano si metterà in tasca 500mila euro.

"Ma ho fatto due gol!". Cristiano Ronaldo, altra sceneggiata: che imbarazzo | Video

Gli altri benefit per Neymar: un sottocuoco e succo di açai sempre in frigo

Ma non solo, perché il 31enne brasiliano ha ottenuto una dimora principesca in cui convivere con la sua compagna, Bruna Biancardi, cosa proibita in Arabia Saudita per coppie non sposate (ma sulla questione si chiuderà un occhio), chiedendo che in casa ci siano tre saune, nonché un personale di cinque persone a tempo pieno a sua completa disposizione, tra cui un sottocuoco che aiuti il suo chef personale brasiliano. E ancora, ha voluto ulteriori due persone che si occupino delle pulizie. O Ney è stato attento a tutto, anche alle esigenze primarie, per lui ineludibili: ha dunque chiesto che il suo frigorifero sia sempre pieno di succo di açai della sua marca preferita, ma anche di bevande al guaranà per i suoi amici e la sua famiglia, essendo lui un generoso.

Il Sun: “Neymar, chiesto al club di coprire gli spostamenti per i viaggi fuori Riad”

Sempre come rivelato dal Sun, Neymar ha quindi chiesto alla proprietà dell'Al Hilal tre auto di lusso per sé e quattro Mercedes G Wagon e un van Mercedes con autista per il suo entourage, per un totale di otto vetture. E non solo, anche che l'autista sia disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per se stesso, i suoi amici e la sua famiglia. Le tre auto di lusso sono una Bentley Continental GP, un'Aston Martin DBX e una Lamborghini Huracan, dal valore complessivo di 600mila euro. Neymar resterà sempre a Riad: per questo il brasiliano ha chiesto che tutti i costi dei suoi soggiorni in hotel, ristoranti e città che potrebbe visitare nei giorni liberi siano coperti dalla proprietà dell'Al Hilal. Richieste, anche queste, ottenute.