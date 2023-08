Jannik Sinner, "non vedrete mai la mia ragazza": la confessione privata

25 agosto 2023 a

a

a

Jannik Sinner si è concesso un’intervista a tutto campo prima di affrontare gli US Open. Il tabellone del torneo americano non è purtroppo dei più fortunati, dato che prevede un eventuale incrocio con Carlos Alcaraz già ai quarti di finale. L’altoatesino ha però voglia di fare bene, dopo aver vinto il suo primo Masters 1000 a Toronto ed essere diventato numero 6 al mondo: il finale di stagione si annuncia esaltante, dato che l’obiettivo delle Atp Finals è a portata di mano.

Jannik Sinner? "Può vincere gli US Open, ma...": la minaccia-Alcaraz

Nell’intervista a Repubblica il tennista azzurro non ha parlato soltanto della carriera, ma anche della sua vita privata. Al momento non si sa se Sinner è single o meno, dopo essere rimasto scottato dalla storia con Maria Braccini: “Se sto insieme, o se non sto insieme, a qualcuna non lo metterò mai sui social perché la mia vita privata voglio tenerla privata. Non ho bisogno di mettere una foto domattina per far vedere a tutti che sono fidanzato, o che non lo sono. I social sono un mezzo per lo sport che faccio, non per la mia vita privata. Non ho mai postato una foto con i miei genitori, forse con mio fratello una volta. Quindi: non voglio rispondere, perché sennò ricomincia il can can”.

Sinner vince il Masters 1000 di Toronto: "Nel mirino", l'uomo dei record del tennis italiano

Sinner ha parlato anche dei suoi veri amici: “Sono dei tempi della scuola, sono gli amici che mi conoscono da sempre e per loro non è importante se sono il numero 6 o il 6000. Sono come fratelli, li sento tutti i giorni e quando ho bisogno di parlare loro qualche volta restano svegli anche la notte ad aspettarmi, come faccio io se qualcuno di loro ha bisogno. Per me l’amicizia è più importante che giocare una partita. Gli amici ti dicono le parole giuste: mi ricordano da dove sono partito, ti tengono su quando sei nella merda. Per me l’amicizia vuol dire tanto”.