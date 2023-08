De Ketelaere? Dopo il gol parte dalla panchina

Leonardo Iannacci 26 agosto 2023 a

Il sabato del villaggio calcistico si annuncia torrido e non solo per gli ultimi morsi di una calura tropicale che non è certo l’ideale per giocare. Di questo non si curano i 72.000 adepti che riempiranno il Meazza (ore 20.45, diretta su Sky e Dazn) per Milan e Torino. C’è una grande curiosità attorno alla squadra di Pioli, tutta nuova e reduce dal felice blitz di Bologna dove ha brillato nel primo tempo e controllato il 2-0 nella ripresa. Il 4-3-3 è parso funzionare al meglio, a tal punto che Pioli è intenzionato a non toccare l’undici da proporre stasera. Quindi ci sarà Giroud al centro del tridente con Leao a destra e Pulisic a sinistra. Pioli è contento anche di Reijnders: «Credo che sia molto intelligente, si muove bene in campo, e ci dà tante soluzioni. Il Torino ha organizzazione a fisicità, oltre a qualità. È una squadra da parte sinistra della classifica. Un’altra punta per noi? Siamo a posto. Vorrei che il mercato fosse già chiuso...». Juric, sull’altra spon- Charles De Kete da, ha un dubbio in attacco dove Radonjic è favorito su Karamoh.

Alla stessa ora (20.45 diretta su Dazn) si gioca Verona-Roma, trasferta delicata per Mourinho dopo il sofferto pareggio con la Salernitana e l’attesa per un altro attaccante dopo Aznoun, ovvero Lukaku. C’è il guaio Renato Sanchez, frenato da guai muscolari. «Se stava bene restava al Psg dove ha saltato 33 partite in due anni», ha commentato caustico Mou laere (Getty) che conferma Belotti, autore di una doppietta domenica scorsa e in gran forma, e recupera Dybala e Pellegrini.

Nel Verona Bonazzoli è punta centrale. Nel pomeriggio (ore 18.30 diretta su Sky e Dazn) l’Atalanta cerca conferme a Frosinone ma non è certo l’impiego di De Ketelaere e dello stesso Scamacca: Gasperini li terrebbe come soluzioni da schierare nel corso della partita. Come a Sassuolo punterebbe su Pasalic e Zapata. Dopo l’1-3 subìto al debutto dal Napoli, Di Francesco sostituisce in porta lo squalificato Turati con Cerofolini. Anche in Monza -Empoli (18.30 Dazn) da registrare un cambio nella porta dei toscani: gioca Perisan al posto di Caprile mentre Palladino ha il dubbio Maric-Dany Mota al centro dell'attacco mentre si affida, dietro e nel mezzo, all'esperienza di D'Ambrosio e Gagliardini.