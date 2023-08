Valentina De Laurentiis, valanga di insulti: costretta a chiudere tutto, ecco perché

26 agosto 2023 a

È stata costretta a chiudere il suo profilo su Twitter Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del Calcio Napoli Aurelio. Il motivo? È stata ricoperta di insulti dopo aver postato una foto con su scritto "Protect Your daughter (cancellato), educate your son", ovvero "proteggi tua figlia, educa tuo figlio": una frase per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E un messaggio ancor più significativo alla luce degli ultimi casi di cronaca, come quelli di Palermo e Caivano.

I commenti negativi sotto al post, però, non avevano nulla a che fare con la frase pubblicata dalla De Laurentiis. La maggior parte delle critiche è stata causata dal mancato ingaggio da parte del Napoli di Gabri Veiga, il centrocampista 21enne spagnolo che all'ultimo momento ha preferito andare in Arabia Saudita. Gli attacchi contro la figlia di Aurelio non sono piaciuti a una buona parte della rete, che ha parlato di un "gesto vergognoso" verso un dirigente del club che con le scelte di mercato non c'entrerebbe proprio nulla. Valentina De Laurentiis, infatti, come riporta il Corriere della Sera, "lavora alla promozione del marchio e delle linee di abbigliamento sportivo della squadra campione d’Italia in stretto contatto con l'EA7, da due anni sponsor tecnico del Napoli".