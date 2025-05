Napoli, De Laurentiis: "Cosa auguro a Conte", doccia gelata

Ci siamo, la favola è stata breve, ma intensissima. E di successo. Ora, però, sembra giunto il momento dei saluti, quelli tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis e, soprattutto, il Napoli. Il presidente azzurro ha pronunciato parole di facile interpretazione a margine della cena Scudetto e di una giornata epocale, a sfilare per il lungomare di Napoli sul bus scoperto con la squadra, immersi in un oceano di folla e di amore: "Mi auguro che nella sua vita professionale continui sempre a mietere successi, perché è un uomo che vive con impegno la quotidianità. Antonio è un uomo che merita rispetto". Di ben altra natura, quindi, questo addio, non burrascoso come quello da Luciano Spalletti nell’estate post-terzo scudetto, solo due anni fa, quando l’allenatore toscano accettò la corte della FIGC e della Nazionale. Nessun veleno, quindi, ma solo rispetto per ciò che saputo ottenere dopo una stagione, quella precedente, culminata con un magro decimo posto: "Ha preso una squadra che era sul baratro e l'abbiamo rinforzata insieme. E anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia, è riuscito ad attraversare tanti incidenti, tanti infortuni e a fare di necessità virtù. Antonio ha utilizzato non uno, ma quattro-cinque moduli diversi, mostrando a tutti cosa significa essere un grande uomo di calcio".

Antonio Conte, "ma ora...": De Laurentiis lo sfida, gelo alla festa Dal Maradona all’isola d’Ischia per Aurelio De Laurentiis, che ha festeggiato così nel migliore dei m...

Dal canto suo Conte sorride, ringrazia e ribadisce che De Laurentiis "è un vincente". Anche se questo affetto è palese, anche se Lele Oriali spera ancora di poter restare, anche se lo stesso Romelu Lukaku ha urlato a gran voce di voler provare a far restare Conte a tutti i costi, pare proprio che la Juventus sia nel destino dell’allenatore leccese, che a Torino nella sua vita ha trovato la sua seconda casa. Napoli, però, non potrà che essere la terza, tanto grande è stato l’amore che ha ricevuto all’ombra del Vesuvio. Chi, dunque, a cogliere l’eredità dell’uomo che ha portato in Campania il quarto Scudetto?

Napoli, tra Conte e De Laurentiis è finita? Perché si va verso il divorzio Lo Scudetto insieme ha sancito la vittoria di un Napoli combattivo e che mai si è arreso, ma il futuro tra Conte ...