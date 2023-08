Enrico Mentana, schiaffo a Mancini: "Una figura migliore", la lettera virale

28 agosto 2023 a

a

a

Enrico Mentana non usa giri di parole e commenta in modo critico la scelta di Roberto Mancini di la sciare la Nazionale italiana per diventare il ct dell'Arabia Saudita con un contratto mostruoso. Secondo Mentana, che commenta l'accaduto sui social, Mancini avrebbe dovuto usare parole più sincere per comunicare la sua decisione alla Federazione. E così lo stesso Mentana scrive di suo pugno la lettera che Mancini non ha mai spedito ai vertici del calcio italiano: "Cara Nazionale Italiana, sono stati anni molto intensi, con grandissime gioie, come la vittoria agli europei, gravissime perdite, come quella di Gianluca Vialli, cocenti delusioni, come la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar. Ho dato tutto me stesso, e avrei voluto affrontare anche le prossime sfide azzurre.

Ma ho ricevuto un'offerta davvero irrinunciabile, arrivata dalla nuova frontiera del calcio mondiale, quell'Arabia Saudita divenuta meta di tanti grandi campioni. Ho deciso di accettare la scommessa che mi viene proposta, e per questo mi dimetto dal ruolo di Commissario Tecnico delle Nazionali italiane, ringraziando il presidente Gravina e tutta la Federcalcio per il supporto che sempre mi hanno dato.

"Mancini in Arabia, 30 milioni l'anno". Il "tradimento" è servito: chi si porta con lui

Un saluto riconoscente a tutti i giocatori con cui ho affrontato questo anni in azzurro, e a tutti i meravigliosi tifosi italiani". Poi ha aggiunto: "Ecco, se Roberto Mancini avesse semplicemente inviato un simile messaggio, più sincero e esplicito di quella Pec spedita a Gravina nella notte, avrebbe fatto una ben migliore figura. Detto da uno dei tanti che sempre lo hanno stimato".