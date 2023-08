Milan, i tifosi dell'AlHilal invadono i social di Theo Hernandez: "Vieni qui"

30 agosto 2023 a

Il Milan potrebbe avere un problema grosso. Theo Hernandez a quanto pare sarebbe da tempo nel mirino degli arabi che vorrebbero un grande terzino come quello del Milan da "esibire" nel loro campionato. E così ormai da qualche giorno i tifosi dell'AlHilal hanno invaso la bacheca social del profilo di Hernandez per chiedere un addio ai rossoneri con destinazione Arabia Saudita. Il giocatore è legatissimo ai colori rossoneri di cui è diventato in questi ultimi anni una vera e propria bandiera.

Ma dopo l'addio di Tonali ci si deve aspettare di tutto. Intanto i rossoneri si godo i sei punti conquistati contro il Bologna e contro il Torino. Due vittorie fondamentali che hanno lanciato il Milan in testa insieme a Napoli e Inter alla ricerca di una stagione importante con la seconda stella da conquistare. E di fatto la rivoluzione sul fronte del mercato poi tradotta con nuovi assetti in campo ha dato un'identità chiara al Milan.

Un gioco nuovo e più organico che avvicina le prestazioni del Milan a quelle dei grandi club europei. Ed è soprattutto per la Champions che la società è intervenuta in modo massiccio sul mercato. Uno dei limiti del Milan dello scorso anno era la panchina corta. Ora Pioli ha più soluzioni.