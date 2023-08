Milan, "a un passo". Colpo scudetto nella notte: chi arriva alla corte di Pioli

30 agosto 2023 a

"A un passo". Nella notte arriva la quasi-fumata bianca dal Portogallo: il Milan e il Porto stanno trovando l'accordo per Mehdi Taremi, il potente bomber iraniano dei Dragoni. I rossoneri hanno presentato l'offerta ai biancoblu, avvicinandosi notevolmente alla richiesta: 20 milioni di euro, bonus compresi. Non è ancora tutto chiuso, ma il 31enne persiano (in scadenza nel giugno 2024) ha dato il suo gradimento a trasferirsi in Italia e i portoghesi hanno richiesto a Furlani e Moncada un ultimo piccolo sforzo, sulla dilazione del pagamento. L'impressione è che nelle prossime ore l'affare si chiuderà, regalando a mister Pioli l'ultimo tassello di un mosaico complesso ma suggestivo.

Taremi andrà a occupare l'ultimo slot da extracomunitario disponibile in questo mercato e tecnicamente e tatticamente rischia di essere un colpo pesante. Prolifico (80 gol in 147 presenze totali al Porto in tre stagioni), esperto (9 gol in 22 partite nelle coppe europee, 36 reti in 68 presenze con la propria nazionale), smaliziato, potente fisicamente e completo: l'identikit perfetto per affiancare Giroud nel ruolo di centravanti, con plausibile prospettiva di recitare un ruolo da protagonista in campionato e in Champions.

Non a caso sui social i tifosi rossoneri stanno fremendo, immaginato un reparto offensivo profondo e duttile in tutte e tre le posizioni: Pulisic e Chukwueze a destra, Giroud e Taremi al centro, Leao e Okafor a sinistra, con il giovane jolly Romero. "Roba da seconda stella", scrivono in molti, mentre c'è qualcuno che preso dall'entusiasmo parla di attacco da top club europeo.