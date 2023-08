Lukaku a Roma, i tifosi in delirio: il coro quando scende dalla scaletta

29 agosto 2023 a

a

a

La Roma ha fatto un solo punto nelle prime due partite contro Salernitana e Verona e rischia seriamente di rimanere a bocca asciutta anche contro il Milan, che invece è partito benissimo. I limiti della rosa sono già sotto gli occhi di tutti, tra un portiere assolutamente impresentabile e gli esterni impalpabili se non addirittura dannosi. Eppure ai tifosi tutto ciò non sembra minimamente interessare: sono ubriachi di gioia per l’arrivo di Romelu Lukaku. L'attesa era così spasmodica da generare un incontenibile entusiasmo: quando l'aereo è atterrato a Ciampino e dopo qualche secondo si è aperta la scaletta, il primo a scendere è stato Big Rom ed è subito esploso un boato. Poi l'apoteosi: l'ex attaccante dell'Inter mette finalmente piede nella Capitale, accolto dai cori "vinceremo il Tricolor".

Si tratta sicuramente di un attaccante in grado di spostare gli equilibri, ma di certo non potrà cancellare le pecche evidenti in altri reparti. A ciò aggiungiamo il fatto che il belga non ha praticamente fatto la preparazione e chissà quando sarà davvero in forma per fare la differenza. Fatto sta che il “Lukaku Day” ha mandato fuori di testa i romanisti, con quasi 5mila persone che hanno atteso l’arrivo del belga all’aeroporto di Ciampino. Tra l’altro il pilota che ha portato Lukaku è il presidente Dan Friedkin.

Pavard all'Inter grazie al Milan: il clamoroso incrocio di mercato, addio pesantissimo per Pioli?

Il primo appuntamento del belga a Roma è con le visite mediche, senza le quali non si può concludere l’accordo. Il Chelsea ha accettato il prestito oneroso secco a 5,8 milioni di euro, mentre l’attaccante si è ridotto lo stipendio e si è “accontentato” di percepire 7,5 milioni netti dai giallorossi, che potranno usufruire degli sgravi fiscali relativi al decreto crescita.