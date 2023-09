Milan, la foto virale che umilia la Roma: "Cosa fa Theo Hernandez"

02 settembre 2023 a

L'atteso arrivo di Lukaku nella Capitale non è bastato a evitare la seconda sconfitta in campionato per la squadra di Mourinho . La superiorità dei rossoneri sul prato dell'Olimpico si è fatta sentire. Il Milan ha vinto 2 a 1 in inferiorità numerica, in gol Olivier Giroud, Rafael Leao e Leonardo Spinazzola . La strapotenza dei ragazzi di Stefano Pioli è ben rappresentata da un episodio che sta facendo il giro del web. Una delle solite cavalcate del terzino milanista Theo Hernandez che dribbla come birilli i difensori giallorossi. L'esterno francese sembra andare al doppio della velocità rispetto a tutti gli altri giocatori in campo, Leao permettendo. Una giocata che dimostra ancora una volta quanto l'esterno francese sia fondamentale per gli schemi offensivi del Milan.

Se a Milanello sono arrivati ​​ottimi segnali in vista della corsa scudetto, lo steso non si può dire in casa Roma. Il tecnico portoghese, dopo un'estate di richieste dal mercato, è stato accontentato dalla società giallorossa. Aouar, N'dicka, Paredes, Sanches, Azmoun, Kristensen e Lukaku rappresentano innesti importanti in ottica scudetto ed Europa League. La Roma può finalmente contare su una squadra competitiva e ora Mourinho non ha più scuse. Ma, per il momento, i risultati non si sono ancora visti. E chissà se con la coppia dei sogni Dybala-Lukaku, Mourinho riuscirà a invertire la rotta.