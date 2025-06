Milan, la clamorosa scelta di Massimiliano Allegri: chi vuole in rosa

Al Milan si riapre l'era Allegri. E nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio, durante un incontro con il direttore sportivo rossonero Igli Tare, il neo-mister Massimiliano Allegri ha discusso anche del futuro di diversi elementi della rosa del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, tra i nomi finiti sul tavolo non ci sono stati solo quelli di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao: anche Alexis Saelemaekers, che farà ritorno a Milanello dopo l’esperienza in prestito alla Roma, potrebbe rientrare nei piani del tecnico. Allegri, infatti, apprezza la polivalenza del belga e potrebbe puntare su di lui nella prossima stagione. Una scelta a sorpresa, inattesa, soprattutto dai tifosi del Milan.