Psg-Inter, il gesto di Hakimi che fa impazzire i nerazzurri

Psg-Inter, le pagelle dei parigini: Douè imprendibile, Kvara tuttofare.

DONNARUMMA 7: aura da gigante e miglioramenti clamorosi nel gioco al piede. Se era il migliore, ora cos’è?

HAKIMI 8: chiede perfino scusa ai suoi ex tifosi. Scusa per essere così forte? Devastante, soprattutto quando va in pressione sull’altro lato del campo.