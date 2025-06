Inter, le pagelle della finale: Lautaro fuori dalla partita, Acerbi inutile. E Inzaghi...

Il Psg travolge l'Inter 5-0 a Monaco di Baviera e vince la Champions League. le pagelle dei nerazzurri

SOMMER 6: Costretto a gestire un’infinità di palloni con la pressione addosso. Coraggioso nel non venire meno a questo compito.

PAVARD 6: come atteggiamento è uno dei più positivi anche nei primi tragici minuti. Non a caso quando esce arriva l'imbarcata (9’ st Bisseck sv; 17’ st Darmian 5).

ACERBI 4.5: in questo contesto tattico è inutile: viene lasciato libero ma non ha passaggi possibili.

BASTONI 5: si nasconde un po’ anche lui in fase di uscita palla. I suoi lanci sarebbero serviti.

DUMFRIES 5: anche lui senza la magia dei turni precedenti.

BARELLA 4.5: primi due minuti sono uno spoiler: un paio di palloni sbagliati non da lui.

CALHANOGLU 4: quest’anno mai ai livelli a cui dovrebbe essere il regista dell’Inter (25’st Asllani 5.5).

MKHITARYAN 4: da uno come lui ci si aspetta la differenza in termini di approccio e personalità. Va messo tra i senatori che sbagliano la partita (17’st Carlos Augusto 5.5).

DIMARCO 4: non può permettersi di difendere in modo così approssimativo a questi livelli. In più davanti è nullo da mesi (9’ st Zalewski 6).

LAUTARO 5: rimane fuori dalla partita, quasi impotente di fronte allo tsunami degli avversari.

THURAM 5: dai suoi tocchi di sponda dipendeva l'intera fase offensiva. Li sbaglia quasi tutti.

ALL. INZAGHI 5: mai la sua squadra è stata così fiacca in una partita di Champions. È sembrata anche sorpresa del Psg, quando era chiaro che avrebbe pressato subito forte.