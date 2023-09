Spalletti si presenta da ct azzurro: "Clausola Napoli? Scelta corretta"

02 settembre 2023 a

Dopo il sorprendente addio di Roberto Mancini , a Coverciano è stato presentato il nuovo commissario tecnico della nazionale . Luciano Spalletti è il volto nuovo chiamato a condurre gli Azzurri verso gli Europei 2024 . L'ex allenatore della Roma, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, ha voluto fin da subito mettere in chiaro lo stato dei rapporti con i partenopei. "Per quanto riguarda la clausola - precisa l'allenatore toscano - niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la decisione corretta . Ci sono delle cose da mettere a posto, stanno lavorando gli avvocati e spero si arrivi il più velocemente possibile alla migliore soluzione per entrambe le parti".

Spalletti ha spiegato che scegliere la panchina più prestigiosa d'Italia è stato piuttosto semplice. "Sono stati giorni intensi - racconta il nuovo ct - in cui mi sono state date tante cose per darmi gli strumenti per svolgere il mio ruolo. Essere qui come ct della Nazionale è una emozione indescrivibile e un sogno che parte da lontano. Spero di far rinascere quel sogno di poter portare con orgoglio la bandiera italiana a festeggiare a tutte le migliaia di bambini che guardano la Nazionale". E, inaugurando la sua prima conferenza stampa a Coverciano, ha ringraziato la Federazione e il presidente Gravina per l'incarico assegnatogli.

Sul lato graziosamente calcistico, l'allenatore toscano sembra avere già le idee chiare. L'obiettivo primario è affrontare al meglio le due partite che l'Italia dovrò disputare nei prossimi giorni. E per farlo è stato necessario convocare chi in questo inizio di stagione ha accumulato minuti sulle gambe. Non è il caso per esempio di Verratti e Jorginho, ai margini dei progetti tecnici dei loro rispettivi club. "Non conta il nome, ma il comportamento e quello che accade", precisa Spalletti.

