Juventus, addio Bonucci: ecco chi sono compagni che lo hanno salutato

Con l'addio alla Juventus di Leonardo Bonucci anche l'ultimo componente della BBC - il muro difensivo formato da Barzagli, Buffoni, Chiellini e l'ex capitano bianconero - ha abbandonato la Vecchia Signora. Ma se agli ex campioni juventini è stato riservato dalla società e dai tifosi un saluto da leggende, lo stesso non può dirsi per il centrale ora in forza all'Union Berlino. Bonucci è stato prima messo fuori rosa dalla società e poi gentilmente invitato a cercarsi una nuova destinazione.

L'ex difensore bianconero ha però lasciato un segno indelebile nel cuore di molti tifosi e in quello di alcuni suoi compagni di quadra. Manuel Locatelli, suo compagno nella vittoriosa avventura agli Europei 2020, scrive su Instagram: "Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Grazie per le tirate di orecchie, per i discorsi importanti e per le tante risate che ci siamo fatti insieme. Per me è stato un onore e un insegnamento continuo giocare con te".

Più sintetico - ma non meno toccante - il messaggio del centravanti serbo Dusan Vlahovic: "L'accoglienza del primo giorno, i consigli di ogni giorno, l'abbraccio dopo ogni gol. Grazie per tutto". Chi invece raccoglie la fascia da capitano della Vecchia Signora è Danilo, forte di una stagione trascorsa da leader in campo. "Grazie per essere sempre stato una persona su cui potevo contare - scrive il difensore brasiliano - soprattutto quando le cose erano molto difficili. Sei sempre stato un fratello maggiore per me e lo sarai sempre!".

Ma la palma d'oro per la dedica più affettuosa se l'aggiudica il secondo portiere bianconero Mattia Perin. I due sono da anni legati da un rapporto di amicizia che va al di là della semplice materia calcistica: "È stato bello giocare insieme ma ancora di più diventare amici, perché alla fine il calcio è un gioco e quello che rimane è vita vera!"