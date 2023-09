Gp Catalogna, Pecco Bagnaia cade e viene travolto

Paura in Spagna. Incidente per Pecco Bagnaia al Gp di Catalogna. Il pilota italiano è caduto al primo giro ed è stato travolto da un altro pilota, Brad Binder, che con la moto gli ha schiacciato le gambe. La caduta di Bagnaia è stata bruttissima. È disarcionato dalla sua moto e, dopo è stato travolto su una gamba da una moto che stava arrivando alle sue spalle. Le prime notizie sono di un Bagnaia cosciente, ma ovviamente si teme per il proseguo della stagione. la caduta di Bagnaia è stata preceduta da quella di altri 5 piloti che subito alla prima curva dopo lo start sono andati giù. Ma Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi i piloti della prima caduta, sono tutti in grado di riprendere la gara. Per Bagnaia invece non ci sono buone notizie. Bagnaia è stato portato in ambulanza verso il centro medico. L'ambulanza cha lasciato il circuito. I commissari hanno pulito la pista. È stato Binder, ovviamente senza volontà, a passare con la sua moto sopra la gamba di Bagnaia. La gara è poi ripresa senza "Pecco" che ora dovrà fare i conti con le coseguenze della caduta.

That was not the start we wanted...



There's a big crash in the pack; and Bagnaia gets hit. That's a red flag and the riders are on their way back to the pits.



Bagnaia is conscious; but we await further news. #CatalanGP pic.twitter.com/wMJpfWu5JQ