Bagnaia, "dove gli è passata la moto”: cosa svela il medico

Pecco Bagnaia non ha mai perso conoscenza. Colpito alla gamba dalla Ktm di Binder, il pilota della Ducati è stato subito soccorso, è stato portato via in ambulanza al centro medico ma è cosciente. Secondo le ultime informazioni, le condizioni di Bagnaia sarebbero meno gravi del previsto. "Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture", spiega Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, sulle condizioni di Francesco Bagnaia, dopo l’incidente nel primo giro del Gp di Catalogna. "Gli esami ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque avrà buone notizie, con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una Tac in ospedale a Barcellona", aggiunge Charte.

"A livello cranico, toracico e addominale va tutto bene", prosegue il direttore medico della MotoGp: "A livello radiologico abbiamo trovato delle immagini che mostrano un trauma che può essere vecchio, non sembra attuale a prima vista, però bisogna fare una tac. Penso che comunque abbia avuto fortuna, a un primo esame non abbiamo riscontrato ematomi".

Enea Bastianini, a sua volta caduto nel primo giro, invece ha riportato "la frattura del malleolo tibiale sinistro, sembra ci sia bisogno di una operazione chirurgica", ha concluso.