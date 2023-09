Lautaro deride Luakaku in diretta, così: gli interisti impazziscono

04 settembre 2023 a

Lo sgarbo, il voltafaccia di Romelu Lukaku non lo ha mai digerito. Big Rom ha aspettato per mesi la Juve, nell’ultima finestra del calciomercato estivo, ma alla fine è stato costretto a scegliere la Roma negli ultimi giorni di mercato. Mentre il suo ex partner d’attacco, Lautaro Martinez, non ne vuole più sapere di lui, continuando a segnare con la maglia dell’Inter (come ha fatto anche domenica contro la Fiorentina con una doppietta). "Questa è la cosa principale di quest’anno — ha detto il Toro a Dazn — Stiamo lavorando tanto sull’aggressione perché abbiamo calciatori che lo possono fare e questo è importante perché recuperare palloni vicino all’area avversaria è importante perché hai più opportunità di fare gol e oggi la prima rete è stata così. Questo serve per aprire le partite".

Lautaro snobba Lukaku: “Ho glissato sulla domanda”

Il flirt di Lukaku con la Juve invece proprio non può accettarlo, tanto da aver smesso di seguirlo anche sui social. Lautaro, di fronte alla domanda diretta, ha sorriso sardonicamente senza però fare una piega. L'attaccante non ha mai nominato il belga, ma al contrario ha esaltato i suoi nuovi compagni di reparto: "Thuram è un grande giocatore, come Arnautovic e Sanchez. Sono contento di giocare con loro. Ho glissato sulla domanda? Sì". Insomma il feeling tra i due che si ritroveranno da avversari nel confronto tra Inter e Roma è un lontano ricordo. E il messaggio che si può lanciare prima del derby con il Milan, fra due sabati, “è di tipo importante”, perché “la Fiorentina è sempre una squadra durissima. Col palleggio ti mette in difficoltà, ma noi abbiamo lavorato bene con le distanze e abbiamo vinto la partita in ripartenza".